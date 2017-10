Il centrocampista della Juventus Sami Khedira ha parlato a Mediaset dopo la tripletta segnata all'Udinese: "Per me è una giornata speciale perché non avevo mai fatto una tripletta in carriera, ma lo è soprattutto per la squadra e per come ha reagito dopo essere rimasta in dieci. Sono tre punti importanti, ora affronteremo le prossime partite con un altro spirito: puntiamo a vincere ancora lo scudetto, ma la stagione è lunga e dobbiamo essere sempre molto concentrati."