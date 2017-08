Benedikt Howedes è a un passo dalla Juventus, agli ultimi dettagli con lo Schalke 04, la conferma arriva anche dagli stessi giocatori bianconeri. Sami Khedira, intervistato da Bild, spiega: "Ci ho parlato e sono contento che arrivi qui. Benedikt è un leader, dà sempre il 100% in campo e può essere importante per noi. Ci renderà le cose più facili, anche perché può ricoprire più ruoli. Certo, avrà bisogno di tempo per ambientarsi: in Italia gli allenamenti sono molto duri e anche io inizialmente mi sono dovuto abituare. Quello svolto con Allegri è il lavoro più impegnativo della mia vita".