Kolasinac subito. Questo il piano della Juve per non patire l'addio di Evra, ma portare a Torino l'esterno dello Schalke per cui c'è un accordo in vista di giugno diventa ogni giorno più difficile. Prima sono arrivate le parole del ds dei tedeschi, che ha definito impossibile una cessione del bosniaco a gennaio, poi ci si è messa la concorrenza, tra Arsenal e Chelsea di Conte. Così, la Juve deve pensare a un piano B e spunta il nome di Leonardo Spinazzola, classe '93 in prestito all'Atalanta che a Bergamo sta facendo benissimo. Anche in questo caso, però, l'operazione sarebbe molto complicata. I nerazzurri non vogliono perderlo.