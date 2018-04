L'amministratore delegato Aldo #Mazzia illustra le novità al #JVillage: su tutte il #JHotel, albergo a 4 stelle, che ospiterà in un'ala riservata la Prima Squadra e lo staff, vivendo in simbiosi con il nuovo centro di allenamento della Continassa. #OfficialFanClubDay pic.twitter.com/jxsKIUWfbW — JuventusFC (@juventusfc) 15 aprile 2018

