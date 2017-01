Di concreto non c'è nulla, ma se Riccardo Saponara, neo acquisto della Fiorentina, diventasse un tassello fondamentale nel reparto offensivo viola potrebbe liberare l'uscita di un giocatore seguito da praticamente tutti le big di Serie A: Federico Bernardeschi. E' solo un'ipotesi, ma se anche nella prossima stagione Ilicic, Saponara, Chiesa e Borja Valero restassero a Firenze potrebbe intensificarsi il pressing per il fantasista di Carrara, in particolare della Juventus. Allegri, infatti, ha dimostrato come la Signora si stia ben adattando con questo inedito 4-2-3-1, modulo che, se avesse seguito anche nella prossima stagione, vedrebbe in Bernardeschi uno degli interpreti ideali per occupare il ruolo di ala d'attacco.