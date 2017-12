L'Arsenal non molla la presa per Mehdi Benatia. Il difensore marocchino, che sta facendo faville nella Juventus nel recente periodo, è un sogno di mercato dei Gunners, pronti a mettere sul piatto 40 milioni di euro per assicurarselo, secondo quanto riportato dal Daily Star. I bianconeri, però, hanno già risposto con un secco no all'offerta dell'Arsenal. Benatia non si tocca.