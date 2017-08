La contropartita tecnica che prenderà il suo posto in rosa è già stata individuata in Diego Laxalt, ma l'Atalanta sta comunque facendo muro con la Juventus per Leonardo Spinazzola. Il club bergamasco secondo il Corriere della Sera vuole un forte indennizzo per la mancata permanenze del terzino alla corte di Gasperini e più si avvicina la deadline del mercato più la richiesta alla Juventus si sta alzando.