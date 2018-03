Paolo Di Canio, ex di Juve, Milan, Lazio e West Ham, opinionista Sky Sport, parla del Tottenham in vista della sfida contro la Juve in Champions League: "L'Huddersfield ha messo poca tecnica ma tanta fisicità e ha creato qualche problema agli Spurs. Bisogna rimanere compatti, perchè il Tottenham non cambierà il suo modo. Ma quando perdono palla gli inglesi lasciano una bella voragine tra centrocampo e difesa, con Vertonghen che è spesso passivo in fase difensiva. Wembley regala un'atmosfera eccezionale, però ora è dura perchè vedo la squadra di Pochettino molto fresca atleticamente"