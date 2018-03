Hector Bellerin, terzino dell'Arsenal, parla della sua scelta di diventare vegano: "Sono vegano più o meno dall'inizio della stagione. All'inizio ho voluto farlo semplicemente per provare a disintossicare il mio corpo, ma poi mi sono sentito così bene che sono andato avanti per sei mesi. La cosa più importante che mi è capitata fino a questo momento è che dopo le partite il mio corpo ed eventuali infiammazioni recuperano più velocemente rispetto a prima. Nel corso della mia carriera ho spesso avuto le caviglie infiammate e le dovevo stringere molto prima di giocare, adesso invece non ne ho più bisogno. E poi a mangiare in questo modo si aiuta anche la terra. Mi sono liberato da tutto il cibo che stavo mangiando, sono bastati pochi giorni per sentirmi meglio. Quando sono arrivato alla terza settimana mi sentivo veramente al top. Mi sveglio la mattina con tanta energia e non sono più quella persona che aveva bisogno di cinque sveglie prima di alzarsi dal letto". Lo spagnolo piace alla Juventus.