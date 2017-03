La rivoluzione tattica di Max Allegri porta in dote una specifica revisione del mercato estivo della Juve: serve un tipo di giocatore che dalle parti dello Juventus Stadium è raro vedere, serve un vero e proprio esterno. L’adattamento di Mandzukic, con risultati encomiabili, non può essere la base sulla quale costruire la prossima stagione: lo step successivo è sfruttare a pieno regime le fasce, con giocatori di ruolo, urge perciò rimpolpare il “parco esterni” formato al momento solamente da Cuadrado e Pjaca. A tal proposito in orbita Juve è stato fatto il nome di Douglas Costa, funambolico giocatore di fascia, a segno martedì nella goleada bavarese all’Emirates. Dal momento che la il Bayern Monaco riscatterà Coman, perchè non provare ad intavolare una trattativa per portare il brasiliano a Torino?