Non sarà facile per la Juventus arrivare a Leon Goretzka. La situazione del centrocampista classe 1995 si sta facendo sempre più complessa e delicata, perché quel contratto a scadenza 2018 con lo Schalke 04 diventa un'opportunità per tutti. Nazionale tedesco e in vetrina da anni, Goretzka è un pallino di Marotta e Paratici che lo seguono da tempo; ma ad oggi, prenderlo significa partecipare a un'asta per il suo contratto futuro.



BAYERN IN POLE - Sì, su Goretzka ci sono praticamente tutti: il Bayern Monaco lo ha in pugno da tempo, due club di Premier League hanno avuto contatti con il suo entourage, nel frattempo ha preso informazioni il Barcellona e... lo Schalke insiste con l'offerta di rinnovo, al momento impraticabile nelle idee di Goretzka. Ecco perché la corsa è ancora lunga, la Juve c'è ma non vuole andare oltre certe cifre di ingaggio e di commissioni; Leon dev'essere un affare, non un bagno di sangue. Così l'operazione si sta complicando, aspettando i prossimi sviluppi...