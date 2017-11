Dybala, l'uomo decisivo per il ciclo decisivo. Nessuna scusa, ora la Juve ha bisogno della sua Joya che deve tornare a essere quella di un tempo. Perché quello che inizia ora sarà un ciclo di fuoco per i bianconeri: a cominciare dalla super sfida di mercoledì sera in Champions contro il Barcellona, passando per le sfide con l'Inter e il Napoli capolista. Una sfilza di partite importanti in poche settimane in cui i bianconeri hanno bisogno dei gol del talento argentino che, come ricorda Tuttosport, ha segnato 13 reti nelle 17 partite stagionali, ma soltanto una nelle ultime 9. Per questo è importante che la Joya torni a macinare gol. Dybala è già stato in grado di infilare la porta del Barcellona, e mercoledì potrebbe essere un buon momento per farlo di nuovo. Allegri ci conta.