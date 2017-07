La Juventus ha stilato la propria lista delle priorità sul mercato e fra queste c'è sicuramente un esterno d'attacco duttile e in grado di giocare all'occorrenza in tutti i ruoli alle spalle della punta. Un profilo che non calza a pennello con Douglas Costa e, non a caso, la trattativa con il Bayern Monaco si è al momento arenata. Un profilo che, invece, rispecchia appieno le qualità di Federico Bernardeschi diventato un'autentica priorità di mercato per il club bianconero.



LE CIFRE - Ogni giorno, a partire da domani, potrebbe essere quello giusto per la chiusura dell'affare. L'agente del giocatore, Beppe Bozzo ha già trovato una base di accordo per un quinquennale da 3 milioni a stagione a salire, ma resta da convincere la Fiorentina, che continua a chiedere almeno 40 milioni per Bernardeschi. A questo punto sarà decisiva la volontà del giocatore, che potrebbe anche spingere per l'addio con la proprietà viola.



PRONTA LA MAGLIA NUMERO 10 - E per convincere definitivamente il trequartista viola a compiere il passo finale verso la Fiorentina, la Juventus è pronta a rispolverare addirittura la maglia numero 10, finita in soffitta dopo l'addio di Paul Pogba e la conferma del numero 21 da parte di Paulo Dybala. La maglia che fu di Baggio e di Del Piero, che Bernardeschi ha recentemente definito due suoi idoli, potrebbe essere la mossa giusta per convincere Bernardeschi a forzare la mano per un addio. Una mossa importante, simbolo della stima che il duo Marotta-Paratici nutrono per lui. In settimana la Juve è pronta all'affondo finale.