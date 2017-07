La Juventus continua a lavorare sottotraccia per arrivare al centrale della Roma, Kostas Manolas. Il difensore greco è ritenuto dal club bianconero un rinforzo ideale per sostituire l'ormai ceduto Leonardo Bonucci.



SCAMBIO CON CUADRADO - I dirigenti bianconeri Beppe Marotta e Fabio Paratici stanno studiando una formula che non preveda un esborso importante. La carta per sbloccare l'affare, secondo quanto appreso da Calciomercato.com potrebbe essere il cartellino di Juan Cuadrado. Il rapporto fra l'esterno colombiano e la Juventus è ai minimi storici e il club bianconero ha proposto alla Roma lo scambio per tenere bassa la parte cash dell'affare.



LA ROMA E' FREDDA - Al momento la Roma è fredda sulla possibilità di uno scambio perchè preferirebbe la cessione senza contropartite per monetizzare il più possibile dall'addio del centrale greco. L'affare Mahrez col Leicester è ad alto impatto economico e Manolas potrebbe finanziare l'affare in caso di addio.