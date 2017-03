Vincere è una questione di soldi, non solo di prestigio. La Juventus lo sa, per questo domani contro il Porto cercherà il successo, nonostante il 2-0 dell'andata in Portogallo suona come un'ipoteca sul passaggio del turno. Con i quarti di finale andrebbero a bilancio circa 65 milioni di euro, in attesa della seconda parte del market pool, la quota di ricavi collegata ai diritti tv. L'eliminazione del Napoli per mano del Real Madrid potrebbe aprire scenari interessanti per la Juve che in caso di arrivo alla finale di Cardiff incasserebbe circa 112 milioni di euro, con i quali si potrebbe continuare a sognare in grande.



UN ALTRO PIPITA - Arrivare alla finale in Galles, infatti, vorrebbe dire avere dal market pool altri 31 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti i bonus per semifinale e finale e gli incassi dello Stadium. Soldi, tanti soldi, che renderebbero possibile un altro colpo "alla Higuain". Non è un caso che la Juve stia già pianificando il mercato per l'estate: arriveranno almeno due centrocampisti, il primo nome sulla lista è quello di Tolisso, per il quale i contatti con il Lione sono frequenti.