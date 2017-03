Con il passaggio ai quarti di finale di Champions League, ottenuto con la prestazione (appena al di sopra della sufficienza) di ieri sera contro il Porto, laincassa una cifra di poco superiore ai. Questo il bottino, non indifferente, derivante dal market pool distribuito dalla Uefa alle squadre italiane (di cui solo i bianconeri sono rimasti in corsa per la vittoria finale) e dai ricavi dei match casalinghi.Decisiva, in questo senso, è stata l’uscita di scena dalla competizione continentale di, eliminata ai preliminari proprio dal Porto di Nuno Espirito Santo, e del, per mano del Real Madrid agli ottavi: al club di Corso Galileo Ferraris sarà recapitato così un assegno di circa. A questi numeri dovrà essere poi aggiunto il ricavo derivante dalla partecipazione ai gironi (poco meno di), i premi partita e i bonus per il passaggio del turno. Consideriamo nella cifra totale anche gli incassi delle partite giocate allo Stadium contro(oltre 9 milioni), più quello del prossimo match che andrà in scena ai quarti, con l’urna di Nyon che si pronuncerà domani sull’avversario della Juve.