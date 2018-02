Il primo round con l'Atalanta è stato rinviato, ma l'avversario resta di attualità: domani sarà tempo di Coppa Italia, la Juve riparte dallo 0-1 firmato Higuain. E se i bergamaschi cambieranno tanto rispetto alla formazione poi non scesa in campo domenica riproponendo i titolari, anche la Juve potrebbe essere sensibilmente diversa. Così Max Allegri presenta il match, a pochi giorni dalla Lazio e a una settimana dalla sfida di Champions col Tottenham.



NAPOLI - "Abbiamo una partita in meno, sabato giocheremo la sesta trasferta nelle ultime otto partite. Poi avremo un bel calendario. Campionato si deciderà all'ultima giornata, bella sfida tra due squadre che si stanno dando battaglia. Chi sarà in testa il 20 maggio avrà meritato di vincere, lo scudetto andrà alla squadra migliore. Noi abbiamo la voglia di vincere il settimo scudetto e di confrontarci con una squadra che sta facendo grandissime cose. Sfida importante e bella. Sarebbe bello che sia noi che loro vincessimo tutte le partite, ma guardiamo una partita alla volta. Bel campionato, il Napoli ci sta tenendo testa. Anzi, diciamo che stiamo tenendo testa al Napoli".



COPPA ITALIA - "Obiettivo uguale e importante. Nell'era moderna non c'è stata nessuna squadra che abbia vinto quattro volte di seguito la competizione nazionale. Abbiamo noi l'occasione di farcela, come Psg e Barcellona. Obiettivo chiaro di arrivare in finale. Non sarà facile perché troviamo una squadra tosta, che avrà voglia di riscattare l'eliminazione in Europa League e vorrà fare qualcosa di storico. Il risultato dell'andata non conta nulla, bisogna fare gol"



INFORTUNATI - "L'unico che può essere recuperabile per la panchina è Higuain, poi torna Khedira".



MARCHISIO - "Per quanto riguarda domani, la formazione potrebbe essere la stessa di domenica eccetto una o due varianti. Per quel che riguarda il futuro, dico che in questo momento nessuno si debba far distrarre da nulla. In campionato bisogna fare qualcosa di straordinario per battere il Napoli dopo sei scudetti consecutivi, abbiamo la Coppa Italia e la Champions. Non c'è tempo per pensare al futuro".



DYBALA - "Che abbia bisogno di minuti non c'è dubbio, di sicuro sarà della partita. O dall'inizio o a partita in corso, il minutaggio glielo devo dare. Tra l'altra sta molto meglio e abbiamo bisogno di lui dall'aspetto tecnico".



HIGUAIN - "Farà un po' d'allenamento, se sta bene e non ha dolore può andare in panchina".



ATALANTA - "Non è quella di tre giorni fa, è diversa"



TOUR DE FORCE - "Abbiamo tre partite importanti in una settimana, dobbiamo affrontarle tutte nelle migliori condizioni. C'è Khedira in più ma Bentancur in meno. Devo farmi un'idea di quanti minuti possa giocare qualcuno domani e quanti sabato".



SCANSOPOLI - "Fa parte del mondo del calcio, ognuno vuol dire la sua quando sarebbe meglio stare zitti. Bisogna ascoltarli. Io credo che giocare contro il Napoli e la Juve sia molto difficile. Tra l'altro tutte queste polemiche sono andate buttate in un cestino, perché domenica non abbiamo giocato"



BUFFON - "Gioca lui".