Archiviato il derby, il duello col Napoli in campionato può aspettare. Ora per la Juve è di nuovo tempo di Champions, all'Allianz Stadium arriva l'Olympiacos per un appuntamento già da non fallire dopo lo scivolone del Camp Nou. Queste le parole di Max Allegri nella tradizionale conferenza della vigilia.



HIGUAIN - "Non ho ancora deciso chi saranno i quattro davanti, domattina vedremo chi giocherà. Ma Higuain non è un problema. Giochiamo fortunatamente ogni tre giorni, può capitare che rimanga fuori. Deve solo stare tranquillo e pensare di fare bene, è un titolare della Juventus, sabato ho fatto la scelta di tenerlo fuori poi è entrato e ha fatto bene. Deve stare tranquillo e pensare a cosa deve fare, né più né meno".



TERZINO - "Gioca Sturaro con Barzagli centrale, o Benatia centrale con Barzagli terzino".



MEDIANA - "Di sicuro giocheranno Pjanic e Matuidi a centrocampo perché Marchisio non c'è ancora e Khedira ha fatto solo due allenamenti. Siamo coperti, Bentancur ha fatto molto bene".



OLYMPIACOS - "Avversario che non verrà assolutamente sottovalutato, questi sono tre punti da conquistare assolutamente altrimenti il passaggio del turno si complicherebbe. Abbiamo perso a Barcellona quindi il nostro girone è come se cominciasse ora".