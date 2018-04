Tempo di Juve-Real Madrid, sfida di Champions che riporta alla mente tanti precedenti nel bene e nel male. Una sfida che Allegri analizza così in conferenza stampa.



VICE PJANIC - "O gioca Marchisio o gioca Bentancur. Non so chi, ma uno dei due gioca"



VICE BENATIA - "Devo valutare tra Rugani e Barzagli".



REAL - "Eliminarlo sarebbe un ulteriore passo in avanti e vanto. Abbiamo squadra più forte e favorita per la Champions, dobbiamo avere ambizione di giocare alla pari e poterla superare. Loro sono micidiali a campo aperto, dobbiamo fare straordinarie marcature preventive".



LEZIONE DI CARDIFF - "Nel secondo tempo abbiamo mollato mentalmente. Non deve capitare di nuovo, l'obiettivo è quello di rimanere in partita perché il passaggio del turno dovremo prendercelo a Madrid. Ci sarà da essere bravi dietro e lucidi in avanti cercando di capire i momenti della partita. Loro con due passaggi vanno di la. Hanno tecnica in velocità e precisione nei passaggi. Ci vorrà una grande partita. I tifosi devono dare una mano. Domani è una serata di gala, tutti devono essere orgogliosi di questa squadra. Non serve vendetta, avevamo fatto una buona partita nel primo tempo, è una questione di mentalità. Hanno grande serenità nel giocare, abbiamo migliorato questo aspetto ma dobbiamo migliorarlo ancora. Dopo il 2-1 abbiamo staccato e non si può fare, non è possibile pensare di giocare col Real e credere di non prendere gol. A livello psicologico sarà importante non staccare"



MODULO - "Col Milan abbiamo concluso con due centrocampisti, abbiamo giocato le partite importanti di Champions dell'anno scorso con due centrocampisti. Se tutti si mettono a disposizione possiamo giocare con due centrocampisti, se non succede prendiamo gol anche con otto difensori. Serve grande difesa di squadra, serve qualità. Dipende dalle caratteristiche dei giocatori e dall'atteggiamento della nostra squadra".



ISCO O BALE - "Chiedetelo a Zidane (ride, ndr)! Mi aspetto Bale, ma magari gioca Isco..."



PRECEDENTI - "Quando giochi il doppio confronto devi tenerla aperta. L'ideale sarebbe non prendere gol e segnare, questa sarebbe una buona tattica (ride, ndr). Vorrei che la squadra giocasse come il primo tempo della finale, rimanendo dentro la partita perché se esci dalla partita il Real ha tanta qualità che ti può uccidere e poi diventa difficile".



CRISTIANO RONALDO - "Tattica per fermarlo? Intanto vanno fatti i complimenti perché cambiare modo di giocare alla sua età non facile, ora sta facendo il centravanti in maniera straordinaria".



DYBALA - "Domani farà una grande partita, ha lavorato molto bene e sta bene fisicamente. Anche sabato ha dimostrato che sta bene, farà una bella partita".



MANDZUKIC - "Sta bene, come sta bene Alex Sandro. Se giocherà dall'inizio o a partita in corso lo vedremo domattina perché ho qualche dubbio da sciogliere. Giocatore straordinario, caratteristiche importanti. Abbiamo tutta la rosa a disposizione, a parte gli squalificati e Howedes fuori lista, per affrontare al meglio il Real".



PESSIMISMO - "E' cambiato il clima, perché è giusto che sia così. L'abitudine a giocare certe partite aiuta. Dopo i risultati degli ultimi quattro anni serve fiducia e positività".



ZIDANE - "Cosa gli invidio? Non fa parte di me l'invidia. Dico solo che il Real ha vinto 12 Coppe dei Campioni. Ma domani la Juventus non sarà da meno, il bello del calcio per uno che lavora nel calcio è misurarsi con i più forti".