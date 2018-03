Tra il virtuale sorpasso al Napoli in campionato e la partita che vale molto più che un semplice passaggio del turno come quella col Tottenham di domani, arriva la conferenza stampa di Massimiliano Allegri a Wembley.



ASTORI - "Sono state dette tante così, ora l'unica cosa da fare è un po' di silenzio. Il mio pensiero va ai suoi cari e alla sua famiglia, in particolare alla bambina di due anni che non avrà la fortuna di conoscere suo padre. Io l'ho allenato al Cagliari e conservo un ricordo meraviglioso".



HD - "Giocano tutti e due, sia Dybala che Higuain. Il Pipita ha fatto allenamenti differenziati poi è tornato con la squadra, è pronto a giocare. Dybala ha recuperato bene. Poi è una partita talmente importante, che se uno non ha la condizione ideale può fare la prestazione"



TOTTENHAM - "Non so come giocherà il Tottenham, sicuramente dopo il risultato dell'andata loro avranno più pressione. Per noi sarà partita secca, una finale. Se guardiamo cosa abbiamo fatto all'andata nonostante tanti errori tecnici, ci sia da vedere la partita di domani in modo positivo. Bisogna togliere a loro un po' di palleggio".



RICORDI IL BAYERN - "Non ho pensato al ricordo con il Bayern, una cosa che bisognerà fare sarà cercare di evitare i supplementari. Non abbiamo cambi in panchina e quindi dovremo provare a vincerla prima. Con grande serenità e capire che quando c'è il momento di difendere dovremo fare quello che abbiamo fatto".



DOUGLAS COSTA - "Ci sono buone possibilità che possa giocare".



NAPOLI-TOTTENHAM - "Il Napoli ha un centravanti piccolo così, l'altro ce l'ha alto due metri. Mentalità? Chiedetelo a Sarri e Pochettino".



CINISMO - "Buffon ha espresso un concetto giusto, son partite in cui le occasioni che ti capitano devi far gol, bisogna sempre stare dentro la partita. Sabato un buon test, all'ultimo sabato è stato bravo Paulo. Domani ci saranno più spazi, noi dovremo essere più bravi nella fase difensiva".



ATTACCO - "Tre ne abbiamo e tre ne facciamo giocare...Magari tolgo un centrocampista..."