Un derby per iniziare l'anno, Max Allegri lo presenta con il solito piglio di chi vuole vincere sempre e comunque. La Coppa Italia è da sempre un obiettivo, al Cagliari e al duello col Napoli si penserà da giovedì mattina. Questi i temi toccati dal tecnico bianconero in conferenza stampa.



TURNOVER - "Non sottovaluteremo la partita, è un derby ed è una partita a sè. Indipendentemente dalle assenze del Toro noi ci prepareremo al meglio, perché la Coppa Italia è un obiettivo. Ci saranno dei cambiamenti, ma non in un numero eccessivamente grande. Tra oggi e domani mattina deciderò".



INFORTUNI - "Non ci saranno Buffon, Cuadrado e De Sciglio. Quest'ultimo può rientrare per Cagliari".



DYBALA - "Gioca, non so se centravanti o con uno tra Mandzukic e Higuain".



VAR - "Si sta migliorando. L'episodio di Crotone l'ho visto e non l'ho visto. La cosa più importante è che aiuti a capire gli episodi soggettivi. E' una cosa buona per il calcio soprattutto se vengono delineati gli episodi dove può intervenire."



MARCHISIO - "Può giocare, ma non so ancora se faremo un centrocampo a due o a tre".



PRESTAZIONE - "Importante non ripetere la prestazione di Verona. In campionato dobbiamo restare in scia al Napoli o cercare di superarlo. A dieci giornate dalla fine si deciderà il campionato".



PAROLE BUFFON - "I risultati che ho conseguito è grazie ai giocatori. Mi ritengo allenatore fortunato, perché ho avuto fortuna di allenare grandissimi campioni e uomini di spessore, che fa la differenza. Cercando di non fare danni o farne meno possibile, non penso che sia con gli schemi che si vincono le partite. Il calcio è una cosa semplice, importante mettere i giocatori nella condizione di esprimersi al meglio".

Seguono aggiornamenti