Ultima partita prima della sosta, ultimo sforzo per rilanciare la sfida al Napoli. Così Max Allegri presenta la sfida con il Cagliari nella conferenza stampa della viglia, nemmeno 48 ore dopo la vittoria nel derby di Coppa Italia che è costata la panchina a Sinisa Mihajlovic. Questi i temi principali toccati dal tecnico.



INFORTUNATI - "De Sciglio, Buffon, Cuadrado non ci saranno. Qualche possibilità per Marchisio e Sturaro, vediamo oggi"



CAGLIARI - "Affrontiamo il Cagliari che è squadra in salute, hanno appena vinto bella partita a Bergamo. Giocare a Cagliari non è mai semplice, fanno sempre partite di grande intensità. Partita da vincere, servirà grande attenzione, tecnica, fisicità. Servirà una partita seria per vincere. Bisogna essere attenti prima della sosta, ricordo Carpi quando avevamo già chiuso le valigie dieci minuti prima della fine della partita"



MANDUZKIC - "Sta bene, come stanno bene tutti. Dopo la sosta avremo tutti a disposizione".



TERZINO - "Giocherà uno tra Lichtsteiner e Barzagli".



DYBALA - "Mercoledì ha fatto una buona prestazione come tutta la partita. Da quando è arrivato a Torino, le sue prestazioni - non parlo di gol perché più o meno è 15 il numero di gol che può segnare - sono di uno che non può giocare centravanti perché parte a 50 metri dalla porta. A Palermo era un'altra cosa. Piuttosto può fare la mezz'ala".



MIHAJLOVIC - "Secondo esonero dopo una sconfitta contro di me? Non ci ho pensato, mi dispiace molto. Quando ci sono queste situazioni è sempre poco piacevole, si tratta di un ottimo allenatore. Dall'altro lato sono contento del ritorno di Mazzarri, allenatore preparato. La prossima volta troveremo un Torino diverso"



DOUGLAS COSTA - "Ha giocato ottima partita, alla fine era un po' cotto perché sprinta molto. E' stato un acquisto importante per la Juventus, lo sta dimostrando negli ultimi due mesi, ha capito cosa serve. Ma non è che avesse perso prima le sue qualità".



CONDIZIONE - "Dopo la sosta bisogna essere subito in condizione per affrontare al meglio la seconda parte di stagione. Abbiamo passato il girone di Champions, siamo in semifinale di Coppa Italia, abbiamo girato a 47 punti: anche quest'anno abbiamo raggiunto il traguardo di arrivare al momento ad essere in corsa su tutto. Fare 48 punti non è facile".



HOWEDES - "Non ci sono date indicative per il rientro, sta procedendo bene ma al momento non so dire quando".



EMRE CAN - "Giocatore giovane con già grande esperienza internazionale, fa parte di un centrocampo straordinario come quello della Germania. Giocatore importante ma non parlo di mercato, solo Pjaca è andato via in prestito perché aveva bisogno di giocare".