C'è Juventus-Roma in programma l'antivigilia di Natale. Una partita che anche in questa stagione equivale ad un autentico scontro diretto, con i bianconeri che dovranno dare continuità ai progressi dell'ultimo periodo. Infermeria sempre piena ed un Dybala che tiene ancora banco. Questi i temi toccati da Max Allegri nella tradizionale conferenza della vigilia.



INFORTUNATI - "Buffon e De Sciglio fuori, Mandzukic e Cuadrado valuto oggi e potrebbero essere a disposizione. Gli altri, a parte Howedes, stanno bene".



PREPARAZIONE - "Non è cambiata, poi vediamo quanto panettone mangiano tutti il 25. Siamo in un buon momento"



FORMAZIONE - "Barzagli o Lichtsteiner? Devo decidere, sei decimi della squadra li ho abbastanza chiari in testa: tra questi Szczesny, Benatia, Chiellini, Alex Sandro, Higuain, devo poi vedere se giocare con i due o i tre centrocampisti"



DYBALA - "Devo ancora decidere chi far giocare. E' tornato al gol, son contento io e son contenti tutti. Nel 2017 è il giocatore che ha giocato più di tutti, 38 partite. Se per due volte sta in panchina non succede niente"



DI FRANCESCO - "Sta dando equilibrio a un ambiente come quello di Roma che è molto difficile, dove si passa dalle stelle alle stalle in un attimo. E infatti è una squadra che ha preso appena 10 gol, solo uno in trasferta. Squadra che è stata meno minuti sotto in Italia, ha tanta qualità ed equilibrio"



MANDZUKIC E DYBALA - "Possono giocare insieme, con i tre centrocampisti. Dipende dall'avversario e da chi gioca terzino. A seconda di chi c'è a destra per vedere come sviluppare il resto della squadra, Lichtsteiner è diverso da Barzagli, Cuadrado darebbe ancora più spinta"



DIFESA - "Nell'arco di un'annata ci sono momenti in cui prendi più gol o un po' di meno, in cui fai più gol o un po' meno. Pjanic ad esempio era un sacco che non segnava più su punizione, per dire. La stagione è talmente lunga che è fatta di momenti, la miglior soluzione è gestire i momenti. Non ci sono né bocciature né promozioni, bisogna solo gestire i giocatori secondo la loro condizione".



BIG MATCH - "Quando ci sono le grandi sfide si parla sempre di gare equilibrate. E' stato così con Napoli e Inter, sarà così con la Roma. I numeri alla lunga non sono mai casuali, dicono tutto sul valore della Juve".



BERNARDESCHI - "E' cresciuto molto, tra l'altro è sempre stato decisivo quando ha giocato. L'altra sera partita importante poi è calato, ma giocando meno è normale perdere il ritmo partita. Ha qualità fisiche e tecnicge importanti che sta crescendo, soprattutto come mentalità. Migliorato tanto ma deve ancora migliorare".



MATUIDI - "E' un po' vagabondo, ma va bene. E' una battuta, significa che corre dal mattino alla sera".



PSG - "Costruito per vincere la Champions, ma la Champions è difficile da vincere"



ALISSON - "Mi rimane difficile parlare di lui, lo vedo due volte l'anno. Posso dire sicuramente che finora ha fatto poche parate ma importanti, perché la Roma concede poco".



SCHICK - "RImpianti non ne ho perché la società ha fatto mercato importante con giovani importanti".



ROMA - "Non invidio nulla alla Roma perché ho squadra forte. E' sicuramente antagonista per lo scudetto"



INTER - "Non so dire se sia una coincidenza il calo dopo lo scontro diretto, sta facendo cose importanti ma può avere un periodo in cui le cose sono un po' più difficili"



CUADRADO - "Può essere una soluzione per domani farlo giocare terzino".