Nel bel mezzo della bufera tecnica che sta travolgendo il calcio italiano, Max Allegri è chiamato a tenere la sua Juve sulla corda: c'è la Sampdoria da affrontare domani, poi il Barcellona. Tanto da dire, questi i temi principali toccati dal tecnico bianconero nella conferenza stampa della vigilia.



AZZURRI - "Domani non gioca Buffon, non gioca Barzagli. Però stanno bene, normale che stiano smaltendo la delusione. Per giocatori di quei livelli lì, io non lo sono mai stato, credo sia difficile accettare l'idea di non giocare il Mondiale. Dopo quindici giorni giocati con la Nazionale, è giusto far riposare Buffon anche perché Szczesny è in ottime condizioni, non c'è niente di particolare. E' calcio, ho sentito parlare di drammi, ma i drammi sono altri nella vita. Quando succedono queste cose, gli italiani sanno rialzarsi e ripartire".



PJANIC-CUADRADO - "Stanno bene e sono in condizione di giocare".



JUVE DIVERSA - "Quest'anno la Juve ha preso 11 gol in 7 partite, perché poi in 5 partite non abbiamo subito gol. Sono tanti gol subiti per una squadra come la Juve, situazione di gioco che va migliorata. Non è questione di Juve diversa, siamo in corsa per la qualificazione in Champions e siamo a un punto dal Napoli. Le cose stanno andando bene. Ora abbiamo un mese importante, poi da gennaio ad aprile avremo un periodo con meno scontri diretti"



SAMP - "Non è facile a Genova, intanto la Sampdoria non ha mai perso in casa. Gioca bene, è migliore dell'anno scorso. Serve una partita di un certo livello per vincere. Giampaolo è un grande allenatore, ha dei grandi giocatori e anche come individualità è cresciuta molto. E a Marassi le partite non finiscono mai".



NAZIONALE - "E' una mia ambizione, ma non in questo momento. Io mi tiro fuori. Anche perché ho un contratto con la Juventus, abbiamo tante cose da fare insieme. Alla Nazionale se ne parlerà tra qualche anno, sperando mi venga data l'occasione. Altrimenti andrò al mare..."



ASSOALLENATORI - "Ogni decisione, nel caso, verrà presa e comunicata nelle sedi opportune. Per il resto dico che le persone sono nate per fare e non per chiacchierare".



DYBALA - "Devo vedere se farlo riposare, sono in dubbio tra lui e Bernardeschi"



FORMAZIONE - "Parecchi dubbi, sugli esterni, su uno dei due centrali, sul secondo centrocampista. In questo momento non è tanto sapere chi gioca, è importante fare buone prestazioni".



PJACA - "Ho anche visto il gol, bel gol. Sono felice, bella iniezione di fiducia, è un elemento importante per la Juventus. Deve acquisire condizione e fiducia giocando altre partite".



PERIODO CHIAVE - "Da qui al 7 gennaio son tutte giornate importanti, dove bisogna lavorare per rimanere in cima alla classifica per poi preparare al meglio il finale di stagione".