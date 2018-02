La stagione entra nel vivo, la Juve torna in Champions e si trova davanti una squadra in piena corsa come il Tottenham. Allegri dovrà fare a meno anche di Lichtsteiner, oltre che degli annunciati Dybala, Cuadrado e Matuidi. Questi i temi toccati dal tecnico bianconero nella conferenza stampa della vigilia.



PRONOSTICO - "Non firmo per lo 0-0, firmerei per non prendere gol in casa. Servirà partita attenta, loro sono squadra fisica. Dovremo riuscire a portare il passaggio del turno a Londra".



SENZA MATUIDI - "Giocherà un altro con caratteristiche diverse, faremo una partita in base alle caratteristiche dei giocatori che vanno in campo. Sappiamo cosa possono concedere e sappiamo quanto possono essere pericolosi se la partita si spacca in due, negli spazi vanno a nozze. Mi ha convinto Marchisio, mi ha convinto Bentancur, c'è Sturaro che è quello che si avvicina di più a Matuidi. Oppure si cambia, vediamo come mi sveglio domattina...'



HIGUAIN/KANE - "Chi metto dietro Messi, Ronaldo e Neymar? Higuain! Anche se Kane è un giocatore importante".



MOMENTO - "Siamo dove dovevamo essere. Dobbiamo affrontare il Tottenham con grande entusiasmo".



PARTITA - "Dovremo giocare partita tecnicamente molto buona, se la mettiamo sul piano fisico possiamo uscire con le ossa rotta. Dobbiamo andare a giocare dove loro soffrono".



PRECEDENTE - "In Milan-Tottenham prendemmo gol a tre minuti dalla fine, la dimostrazione che partite con andata e ritorno vanno giocate sugli episodi con attenzione. Soprattutto quando le squadre si equivalgono".