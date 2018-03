L'urna di Nyon ha regalato il Real Madrid e la Juve dovrà dimostrarsi come al solito matura per pensare solo alla Spal. Questo l'Allegri pensiero durante la conferenza stampa della viglia.



REAL MADRID - "Questa domanda vale per tutti, al limite vi concedo un minuto e vi mettete d'accordo (ride, ndr). Perché penso che sia molto più importante la partita di domani. Perché la Spal ha fatto 7 punti in tre partite e non perde in casa da dieci partite. Gioca per la storia della Spal e per la salvezza. Real Madrid avversario bellissimo, sono molto contento e credo saranno due partite meravigliose di calcio. Se saremo più bravi passeremo, altrimenti torneremo a casa. Si lavora e si gioca per queste grandi sfide. Va presa con tutta la positivà del caso, l'anno scorso ai quarti abbiamo battuto il Barcellona e magari ora batteremo il Real. Che rimane la favorita della Champions, l'ho detto e lo ripeto. La reazione della squadra? Sappiamo e siamo coscienti di dover affrontare la squadra al meglio, ma se ne parla dopo il Milan"



DIFESA - "Potrebbero giocare sia Barzagli che Benatia, devo ancora valutare chi far giocare".



BUFFON - "In porta gioca lui, uno certo c'è".



VICE PJANIC - "Non bisogna giocare le partite per valutare i giocatori. Io li conosco, sia Marchisio che Bentancur han sempre fatto bene quando sono stati chiamati in causa".



HIGUAIN/MANDZUKIC - "Si può giocare senza Higuain, basta lasciarlo fuori. Ma sta bene e domani gioca. Mandzukic ha giocato tantissime partite e lui non si risparmia mai. Ora non è in condizione ottimale, fa sempre ottime prestazioni, risulta sempre importante per la squadra".



SPAL - "Nel campionato ci sono partite che non puoi non vincere, poi può capitare. Vanno affrontate con attenzione e intensità, altrimenti si complicano. Domani è una di quelle. Perché il campionato non è chiuso come si dice, il Napoli può fare 100 punti perché vince e gioca bene. Ora la quota scudetto deve essere a 101 punti. La squadra è matura, non sbaglierà, altrimenti butteremo quanto fatto fino ad ora. Dobbiamo vincere per far giocare il Napoli con sette punti di svantaggio".



RICORDI - "Era stata annata importante, si respirava aria di grande calcio"



PERCORSO - "Dire le percentuali per me è un casino. Nelle ultime partite siamo cresciuti molto nella seconda parte di gara, quella cosa che stiamo migliorando ed è importante nella gestione della partita, è il capire come attaccare e come difendere".



LICHTSTEINER - "Sta meglio, è convocato".