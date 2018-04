La Juve non è a Madrid in gita, bisogna credere all'impresa. Così Max Allegri carica squadra e ambiente in vista del match di domani sera del Bernabeu.



MISSIONE IMPOSSIBILE - "Dobbiamo giocare la partita come se fosse una gara secca, poi non si può mai dire. Nessuno si poteva immaginare di andare sotto dopo 3 minut a Torino così come nessuno si può immaginare domani di andare sopra. Dobbiamo fare partita seria, fatta bene, sia dal punto di vista offensivo che difensivo. Ci sono poche possibilità di passare realmente, non diamo percentuali, domani si gioca alle 20.45 e vediamo che succede. Non possiamo pensare di poter giocare una partita da ribaltare in 20 minuti, ragioniamo come una partita secca e vediamo come si mette. Sono ancora arrabbiato per aver preso il terzo gol. Abbiamo preparato la partita in maniera diversa dalle altre, perché si comincia da un risultato differente".



CAMBIAMENTO - "Cambia come uomini. Manca Dybala, dei quattro che ho davanti giocheranno in tre".



PARTITA - "La squadra si è allenata bene, dobbiamo giocare senza pensare a cosa possa succedere. Dovremo essere bravi e fortunati. Benevento? Tante squadre che hanno giocato dopo la Champions hanno perso, è sempre difficile. Domani sarà un grande test. Poi avremo comunque un grande finale di stagione da affrontare"



REAL - "Credo che il Real farà partita seria, hanno talmente tanta esperienza che sanno come affrontare queste situazioni".



REAL O BARCA - "Grandi squadre con caratteristiche diverse, anche se il Barça è cambiato negli ultimi anni con meno palleggio rispetto al Barça di Guardiola".