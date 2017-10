Dopo il pesante ko interno con la Lazio, per la Juve è già tempo di Champions. Max Allegri presenta così la sfida con lo Sporting Lisbona, in una conferenza stampa che arriva prima dell'ultimo allenamento a differenza del tradizionale programma europeo della vigilia. Questi i temi principali toccati dal tecnico bianconero.



ATMOSFERA - "E' buona, deve regnare l'equilibrio. Non possiamo deprimerci perché abbiamo pareggiato a Bergamo e perso in casa con la Lazio, nel calcio ci sono momenti in cui le cose vanno bene a te e male agli avversari o viceversa. Errori commessi sono errori di gestione della partita in certi momenti, come capitato con la Lazio. Chi sta facendo cose importanti è il Napoli, per ora la stagione è dalla sua ma la stagione è molto lunga. Sarà stagione bella e avvincente, il calendario ha tre scontri diretti nel finale, queste cose mi divertono con tutta questa suspance"



CHAMPIONS - "Domani è l'importante. Allenatore esperto, servirà pazienza e servirà testa. In queste due partite ci giochiamo il passaggio del turno, altrimenti dovremo fare punti con il Barcellona e in Grecia. Sono 180 minuti da giocare al meglio, poi nel calcio succede tutto e di più: la palla di Higuain per una questione fisica ad esempio su 110 volte entra 100".



ANALISI - "Nel calcio c'è poco da analizzare, nel calcio c'è da fare. Limitando le distrazioni, perché in questo momento le paghi di più".



Seguono aggiornamenti