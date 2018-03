L'impresa di Wembley è alle spalle, ora la Juve deve tornare settata sul campionato e sulla missione sorpasso in vetta alla classifica: con sei punti tra Udinese e Atalanta il primo posto tornerà di proprietà bianconera. Così Max Allegri presenta la sfida di domani con i friulani.



CONVOCATI - "Stanno tutti bene. Due squalificati, Lichtsteiner e Alex Sandro, a parte Bernardeschi e Cuadrado stanno tutti bene".



CUADRADO - "Oggi era a fare una visita in Germania, aspettiamo che ci dicano quando può rientrare".



BERNARDESCHI - "Lunedì risonanza, dopo venti giorni sapremo se dovrà operarsi o se potrà riprendere la preparazione"



POCHETTINO - "E' abitudine che i dirigenti della Juventus vengano nello spogliatoio nostro a fine primo tempo. L'arbitro ha fatto una buona gara, non li commento mai ma posso dire questo".



UDINESE - "Squadra fisica e fallosa, non abbiamo altra scelta che vincere".



SORPASSO - "Tre partite importanti ma non decisive, giocamone una per volta. Prima c'è l'Udinese, ci saranno anche difficoltà. Snodo importante per il campionato".



SARRI - "Pretattica le sue parole? Chiedetelo a lui. Quest'anno è ancora un punto avanti, io dico che la nostra è una sfida contro noi stessi. Ora c'è il Napoli che sta facendo corsa straordinaria, gli è rimasto solo il campionato, stimolo e sfida in più per noi. Magari Sarri fa strategia, non lo so: al momento il Napoli ha 69 punti e noi 68, il recupero va giocato e vinto ma prima c'è l'Udinese"



CHAMPIONS - "Higuain era già consacrato in Europa, la cosa più importante non per lui ma per la Juventus è che mercoledì sia stato fatto un risultato straordinario. In un campo storico. Ma al momento non abbiamo ancora fatto niente: in campionato siamo secondi, ai Champions siamo ai quarti che è risultato straordinario, in Coppa Italia siamo in finale. Ma non abbiamo ancora vinto niente. E non dobbiamo staccare la spina mai".



HOWEDES - "Sta bene, per la prima volta ha fatto una partita a tutto campo ma ancora non ha i 90 minuti sulle gambe."



MANDZUKIC - "E' recuperato e può giocare, devo decidere come giocare davanti."



VECCHIA GUARDIA - "I cinque dei sei scudetti sono importanti per far capire a tutti cosa sia la Juventus, finché ci sono è un vantaggio per tutti. Per me, i tifosi, i giocatori".



VAR - "Anche in Champions? Ci sono gli organi di competenza che decidono. Se c'è la usiamo, se non c'è ne faremo a meno".



ATTACCO - "E' solo questione di caratteristiche del terzo centrocampista per capire chi far giocare davanti, c'è anche Alex Sandro come soluzione in più. Ma anche i cambi sono importanti, ed è la responsabilità a fare la differenza. Partita dove dobbiamo assolutamente fare i tre punti".



MERCATO - "Sono assolutamente d'accordo, io dicevo che doveva chiudere il 30 luglio ma è già un passo avanti. Iniziare e riprendere il campionato a mercato chiuso è passo importante. A gennaio si destabilizza la squadra, anche se noi non ne abbiamo avuto bisogno".



HD - "Ieri eravamo un po' frastornati, oggi stavano abbastanza bene tutti. Quelli che hanno giocato meno stanno bene".