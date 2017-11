C'è una Juve in cambiamento, a livello tattico e di conseguenza anche di interpreti proprio prima della settimana più importante di questa prima parte di stagione. Ma senza pensare al trittico Napoli-Olympiacos-Inter, c'è prima un Crotone da non sottovalutare per evitare di perdere ulteriori punti per strada. Questi i temi toccati da Max Allegri nella conferenza stampa della vigilia.



MANDZUKIC - "Domani gioca, se sta bene gioca".



MODULO - "Evitiamo troppi numeri altrimenti faccio confusione e ne schiero dodici... (ride, ndr). La cosa che conta è giocare bene per vincere le partite. Oggi c'è il penultimo allenamento, domani la rifinitura, poi deciderò. Mercoledì abbiamo giocato con quattro giocatori davanti, la differenza era Barzagli terzino un po' più bloccato e difesa a tre in fase di gestione della palla"



MOMENTO - "Sono contento di quanto fatto col Barcellona, per tre partite e mezzo negli ultimi mesi contro di loro non abbiamo preso gol. Che poi si debba migliorare, fa parte di una logica e di un obiettivo che abbiamo in tutte le stagioni. Poi c'è il Napoli che sta facendo cose straordinare, forse ci mancano due-tre punti che abbiamo lasciato in giro. In Champions abbiamo fatto il percorso che dovevamo fare, perso a Barcellona e ci sta di perdere, vinto in casa contro chi dovevamo vincere, a Lisbona abbiamo pareggiato. Siamo a un passo dal passaggio del turno, obiettivo molto importante per la stagione e aspetteremo Atene. Ora c'è il campionato".



ASSENTI - "Khedira riposerà, Chiellini, Bernardeschi, Cuadrado non ci saranno. Per Napoli vedremo"



HOWEDES - "Ieri ha fatto buon allenamento, se oggi conferma i miglioramenti diventa una soluzione da poter scegliere. Può giocare centrale anche nei tre, o da esterno nella difesa a quattro"



MATUIDI - "Scelta tecnica e tattica la sua esclusione recente, ci son giocatori che hanno giocato tante partite e a volte hanno bisogno di riposare. Devo considerare anche condizioni fisiche di ognuno di loro, non sono tutti uguali".



BUFFON - "Il titolare è Buffon, domani gioca lui".



ALEX SANDRO - "Non sta giocando come l'anno scorso perché tutti gli anni non sono uguali, può capitare che i giocatori passino periodi meno fortunati di altri. Ma tornerà ad alti livelli, non ha perso in un mese le sue qualità. Già bene contro il Barcellona".



CROTONE - "Non ho ancora fatto vedere nessun video, partita da vincere e bisogna portarla a casa. Squadra che riparte molto bene, si difende molto bene, ha caratteristica importante che li porta a non uscire mai dalla partita. Domani partita molto a rischio e abbiamo l'obbligo di portarla a casa".



MARCHISIO E DE SCIGLIO - "Oggi deciderò se giocheremo con due o tre centrocampisti"



PJACA - "Bisogna valutare, è ancora indietro rispetto a quelle che sono le previsioni. Giocare le partite di serie A non è semplice"



DOUGLAS COSTA - "Anche mercoledì ha fatto buona partita, soprattutto nei primi venti minuti. Può spostare gli equilibri ma deve essere più continuo".



CORSI E RICORSI - "Non è più difficile rispetto agli altri anni, durante la stagione la cosa più importante è mantenere l'equilibrio. La Juventus era in crisi due anni fa, quest'anno come l'anno scorso no: ripenso all'anno scorso, siamo andati a Firenze, non giocavamo sicuramente benissimo però avevamo 7 punti di vantaggio e poi dopo la sconfitta con 4 punti di vantaggio abbiamo cambiato. Però la squadra aveva fatto il massimo in quel momento con quel sistema di gioco e abbiamo avuto la necessità di cambiare, però quest'anno sono molto sereno e finalmente potremo cominciare a lavorare con più tempo negli allenamenti. La Juventus sicuramente a livello caratteriale faremo delle grandi partite".



LICHTSTEINER - "Stephan è sempre stato importante e lo è tuttora, in campionato ha sempre giocato. E' ancora molto importante, poi faremo delle scelte"



CALO INDIVIDUALE - "Semplificare le cose è importante, per vari motivi ci sono giocatori che stanno rendendo meno"



RINNOVO MESSI - "La clausola non è problema mio, solo finanziario (ride, ndr). Che Messi rimanesse al Barcellona è la cosa più giusta, vederlo giocare è sempre straordinario".