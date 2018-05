Il conto alla rovescia può partire in casa Juve, questa settimana potrebbe essere quella decisiva: domani il Bologna, poi la cinque giorni di Roma tra Coppa Italia e sfida ai giallorossi, i titoli si assegneranno in questi giorni. Così Max Allegri fa il punto sul momento della Juve in conferenza stampa.



POLEMICHE - "Con le polemiche si convive. La Juventus ha fatto fino a questo momento 88 punti, qualche punto in più dell'anno scorso. Il campionato è aperto grazie al Napoli che sta facendo qualcosa di straordinario. Noi lavoriamo per raggiungere gli obiettivi, siamo a nemmeno venti giorni dalla fine della stagione. Contro il Bologna non dobbiamo incasinarci, perché mercoledì c'è anche la Coppa Italia: il Bologna va affrontato con rispetto, facendo tesoro di errori del passato vedi Crotone. C'è entusiasmo ma non dobbiamo cadere in presunzione o superficialità, domani è un altro passo verso il raggiungimento dell'obiettivo".



HD - "Domani giocano Dybala e Higuain, sono partite in cui devono fare i gol scudetto".



TAGLIAVENTO - "Infastidito? Diciamo che in Italia ci piace fare un po' di commedia. Le immagini hanno confermato che non c'è nulla di cui parlare, diciamo che in questa settimana la commedia è durata un bel po'"



FUTURO - "Sono legato alla Juventus e sto bene alla Juventus. L'unica cosa che posso dire è questa, siamo concentrati su scudetto e Coppa Italia".



VAR - "In Italia è servito un periodo di adattamento, servirà anche in Europa. Prima di tutto dico complimenti alla Roma e al calcio italiano, abbiamo avuto una squadra (la Juve) per due volte in finale di Champions ed una in semifinale. Non esiste il disastro del calcio italiano, da noi si vede tutto più negativo di quello che è. Poi ci sono squadre come Barcellona o Real Madrid che comandano".



MOTIVAZIONI - "La testa è quella che ti fa fare tutto. Noi a Milano avevamo il controllo della partita e su una punizione abbiamo difeso male. Nele ultime partite non abbiamo avuto segni di solidità e questo domani deve cambiare. L'aspetto psicologico in un minuto cambia la partita. Loro hanno trovato forza e noi eravamo usciti dalla partita. Avevo detto ai ragazzi a fine primo tempo che rischiavamo di uscire dalla partita. Secondo me l'Inter ha giocato la miglior partita dell'anno. L'aspetto psicologico è sempre fondamentale e noi dobbiamo essere concentrati sull'obiettivo finale"



TURNOVER - "Non dobbiamo rifiatare, abbiamo giocato una settimana fa. In difesa ne abbiamo quattro, due giocheranno".



STANCHEZZA - "Non è questione di stanchezza, abbiamo obiettivi talmente importanti che la stanchezza non si sente. E quando uno dice che è stanco, può correre ancora un bel po'..."



BERNARDESCHI - "Non ha novanta minuti. Ma contro l'Inter è entrato molto bene. Serve quella cattiveria per raggiungere gli obiettivi"



TIFOSI - "Serve sostegno dei tifosi. Se poi ogni tanto capita di perdere all'ultimo secondo, non bisogna fare tragedie atomiche"



SOLIDITA' - "Il Bologna non vince da tanto? Speriamo continui. Noi dobbiamo ritrovare solidità, in questo momento non siamo solidi. Lo dimostrano i numeri. Anche a Benevento è servita una grande parata di Szczesny. Manca attenzione, serve un centimetro in più. La solidità è importante. Ecco perché col Bologna serve partita seria e giusta".



SACRIFICIO - "Cosa dobbiamo registrare? Tutti gli undici che vanno in campo e anche chi va in panchina deve fare qualcosa in più. Subiamo troppi tiri in porta. Non bisogna dare niente per scontato, dai dettagli passano i risultati. E noi nei dettagli abbiamo pagato già abbastanza. A Madrid il rigore nasce da una nostra disattenzione e superficialità su fallo laterale, altrimenti quella situazione non si verifica. E col Napoli stessa storia. Serve forza mentale e sacrificio. Io partite vinte senza sacrificio e attenzione non ne ho mai vinte. Poi può finire come a Benevento o a Udine, ma in partite di questo livello può succedere di tutto e così i campionati non li vinci sicuramente".



DYBALA - "Non darò io l'ok alla cessione, ma lo si dovrebbe dare insieme alla società. Paulo ha fatto stagione importante e ha margini di crescita importanti per essere uno dei top player a livello mondiale, però sta a lui con voglia di sacrificio in ogni giorno. Parlare di mercato non è il caso, Paulo ha voglia di essere decisivo".



VICE PJANIC - "O gioca Marchisio o gioca Bentancur"



BUFFON - "Gioca. E gioca anche la finale di Coppa Italia, le ha giocate tutte lui da quando è rientrato con l'Atalanta"



CUADRADO O DOUGLAS - "Possono giocare entrambi o solo uno. Cuadrado in prospettiva può fare il terzino, domani devo decidere anche in base alla finale di Coppa Italia".