E' forse la miglior Juve della stagione quella che arriva alla partita di Lisbona con lo Sporting, match che potrebbe anche regalare una qualificazione anticipata agli ottavi di Champions. Questi i temi principali toccati da Max Allegri nella conferenza stampa della vigilia.



120 ANNI JUVE - "Orgoglioso di far parte di questa società, soprattutto per il fatto di aver trovato società solidissima. Da qui si parte per ottenere risultati. 120 anni di dna vincente, questo dice tutto"



QUALIFICAZIONE - "Regalo per tifosi, per noi, per tutti. La vittoria ci consentirebbe di chiudere il discorso qualificazione. Il pareggio ci porterebbe avanti".



SPORTING - "Gli assenti non ci aiutano, per venire fuori con risultato positivo sappiamo di dover fare una grande partita. Dobbiamo capire i momenti della gara. Sarà partita complicata".



SERENITA' - "La squadra deve essere capace di essere serena finché non c'è la partita, poi quando inizia devono tirare fuori attenzione, tecnica, cattiveria agonistica. E dopo dovrà di nuovo staccare la spina. Giocando ogni tre giorni bisogna sfruttare il tempo tra una partita e l'altra per recuperare energie fisiche e soprattutto mentali".



FORMAZIONE - "Il terzino destro non è un nodo, qualcuno giocherà: le opzioni sono Sturaro, De Sciglio e Cuadrado. Se gioca Cuadrado terzino possiamo giocare sia con Bernardeschi o Mandzukic davanti, oppure con i tre centrocampisti. Il 4-3-3 è semplice farlo, basta che Dybala giochi da mezz'ala e lui quando gioca lo fa già, quando fa la mezz'ala difatto gioca bene"



DOUGLAS COSTA - "Sta bene, mi dà alternative davanti a destra e a sinistra. Sono contento, di quello che sta facendo".



DYBALA - "Sta bene, pronto per giocare. Sta crescendo sul piano delle prestazioni, poi i gol arrivano. Importante che giochi bene come fatto a Milano, decisivo in entrambi i gol di Higuain. Alla fine risulta sempre decisivo. Ci sono momenti nella stagione in cui uno gioca un pochino meglio o peggio, fa parte della stagione di un calciatore".



VECCHIA GUARDIA - "Più che per affiatamento, questa squadra ha giocato finale di Champions, vincendo campionato e Coppa Italia. I giocatori che sono arrivati sono grandi acquisti per il presente e per il futuro, hanno migliorato qualità della rosa. Migliorare gli undici era difficile. Questo lavoro ci permetterà di fare meglio lungo tutta la stagione".



MANDZUKIC - "E' un giocatore di carattere, che può fare il difensore centrale e potrebbe fare bene anche la mezz'ala. Il portiere no. Sturaro lo può fare bene, sarebbe una soluzione ma abbiamo due dei portieri più bravi al mondo. Mandzukic è eclettico, fa bene dappertutto e determina. Gioca molto perché è un giocatore pesante. Nonostante sembri burbero e cattivo, è anche un bravissimo ragazzo".



RECORD QUALIFICAZIONE - "Otto qualificazioni su otto sarebbe un traguardo regalatomi dai giocatori, mi diverto a guardare le partite e l'importante è fare meno danni".



MATUIDI - "Devo valutare, ha preso una botta sabato. I cambi sono importanti"