Riparte la missione triplete della Juve, prossimo step la Coppa Italia. Domani la Juve affronterà l'Atalanta per la semifinale di Coppa Italia, proprio quando il mercato sta per entrare nelle ultime decisive ore e dalla Germania si attende il verdetto a proposito di Cuadrado (operato o no?). Questi i temi principali toccati da Max Allegri nella conferenza stampa della vigilia.



FIGC - "Tutti ci auguriamo che arriveranno decisioni per il bene del calcio. Siamo tutti fiduciosi in quello che succederà, comunque sia credo si possano fare grandi cose e ripartire. Che poi eccetto in queste ultime qualificazioni mondiali, ci son sempre stati ciclicamente buoni risultati. La Nazionale è una roba, per le altre cose bisognerà trovarsi tutti insieme".



ATALANTA - "La partita di campionato fu una gara in cui per mezz'ora facemmo una buona prestazione, poi staccammo la spina. Ma domani sarà una partita diversa, gara di Coppa, in cui ci si gioca il passaggio in 180 minuti, bisogna fare gol perché in trasferta sono pesanti. Atalanta è realtà del campionato, bisogna fare loro i complimenti. La Coppa Italia è un obiettivo, come campionato e Champions, però c'è da passare da Bergamo. E giocare lì non è mai semplice".



HIGUAIN - "Ha ragione, per fare gol bisogna stare vicini alla porta. Sono contento che è tornato al gol, ma bisogna migliorare le prestazioni generali.



TURNOVER - "Vediamo chi sta meglio"



CARICHI DI LAVORO - "Buono ma non eccessivo, non è che abbiamo spostato Vinovo da una parte all'altra... Il girone di ritorno è sempre più difficile, tutti hanno bisogno di punti".



BERNARDESCHI - "Dobbiamo vedere dei quattro attaccanti chi può giocare".



RIVELAZIONI - "La Lazio? Non è una rivelazione. L'Atalanta è una realtà, giovani ottimi e Gasperini sta facendo un ottimo lavoro"



VAR - "Son giornate che capitano, non c'è niente da fare, bisogna accettarle. Gli arbitri stanno lavorando per gestirle al meglio. Più polemica e casotto facciamo, peggio è"



CUADRADO - "Vediamo oggi cosa diranno. Anche se lo operano, la squadra rimane questa"

Seguono aggiornamenti