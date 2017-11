A Lisbona la Juve se l'è vista brutta, ma arriva alla terza sosta stagionale in condizioni quasi ideali: qualificazione agli ottavi di Champions in tasca e in piena corsa ai vertici della classifica nonostante Inter e Napoli vadano ancor più forte. Queste le parole di Max Allegri alla vigilia della sfida interna con il Benevento.



ESPERIMENTI - "Non ci sono esperimenti da fare, c'è da vincere la partita. Siccome nel calcio ne ho viste tante, domani la partita bisogna vincerla ma non è che il Benevento viene qui a regalarcela perché siamo belli. Vero che non hanno nemmeno un punto, i numeri sono terrificanti ed è quello che ci deve far capire che la partita va giocata senza cali di tensione. Per questo sarà una squadra simile a quella di martedì".



PJANIC - "Ha preso botta martedì e ha versamento sul muscolo, farà una settimana di recupero e dopo la sosta vedremo come starà"



BENATIA - "Sembrava botta da niente, e invece...due mezzi allenamenti, ma non è a disposizione"



MARCHISIO - "Può partire titolare, Pjanic non c'è e Khedira può riposare. Un conto è vederlo in allenamento, un conto in partita. E' in buone condizioni, ha fatto un buon test giovedì, ha bisogno di trovare condizione e di crescere".



HOWEDES - "Convocato, vedremo"



RISCHI - "Pronti via, al 90' eravamo tutti negli spogliatoi e abbiamo preso il pareggio col Frosinone. Ma penso anche a Roma-Lecce che costò lo scudetto alla Roma. In queste partite il rischio è alto, non sembra ma il rischio è alto. Bisogna andare alla sosta con i tre punti, perché servono e per onorare i 120 anni della Juve. Bisogna vincere e non avere distrazioni perché è segno di immaturità, in questo momento non possiamo sbagliare".



ALEX SANDRO - "Momento in cui le prestazioni sono un pochino al di sotto, ma può capitare. Ho parlato con il ragazzo è sereno, mi ha dato risposte convincenti e domani fornirà una buona prestazione"



DYBALA - "Ha giocato un buon secondo tempo con lo Sporting, gli è mancato essere decisivo. Dipende anche dal fatto che da quando è tornato dalla Nazionale ha lavorato poco, gli serve brillantezza. Ora al rientro avremo tempo di lavorare di più, potremo far trovare condizione a chi ne ha bisogno. Troppa pressione? Per me è la normalità, era stato portato alle stelle dopo i dieci gol iniziali, adesso è un momento in cui deve trovare equilibrio mentale e di serenità perché dopo un mese è stato scaraventato in terra. Un ragazzo di 24 anni che non ha mai vissuto questa esperienza, piano piano ci arriverà. Anche con lui ho parlato, è sereno, domani gioca e son convinto che farà bene. Gli ho spiegato che ha giocato bene ma gli manca brillantezza, non si deve deprimere perché questi momenti fanno parte della carriera di un giocatore".



MANDZUKIC - "Non so se gioca, potrebbe essere a disposizione, ne ha giocate tantissime"



BERNARDESCHI - "O gioca lui o gioca Cuadrado. Ha nel dna l'essere decisivo".



ALLENAMENTO - "Ci siamo allenati allo Stadium perché ogni tanto cambiare fa bene"



PORTIERE - "Szczesny o Buffon? Pinsoglio! (ride, ndr) No, gioca Szczesny"