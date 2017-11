Non inizia nel migliore dei modi il novembre della Juventus almeno per ciò che riguarda le azioni in borsa. Il titolo bianconero, infatti, ha chiuso con un -1,07%, attestandosi a quota 0,739 €. Il rendimento su base settimanale evidenzia un trend in calo della Juve rispetto a quello dell’indice di riferimento FTSE Italia All-Share: ciò potrebbe portare ad opportunità di vendita del titolo da parte degli operatori del mercato. Il mese di novembre non inizia al meglio per i colori bianconeri in Borsa: dall’inizio di ottobre, la Juve ha perso il 5,56%.