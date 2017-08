Per meno di 30 milioni di euro Claudio Lotito non cederà Balde Diao Keita. Secondo Sky Sport, la Lazio non ha alcuna intenzione di fare sconti alla Juventus per l’attaccante senegalese. Se la società bianconera non alzerà la propria proposta dai 20 milioni bonus compresi offerti, Keita non partirà. L’accelerata è attesa dopo la Supercoppa italiana.