Seguito sin da inizio stagione dalla Juventus, Franck Kessie è diventato un obiettivo di Chelsea, Manchester United e soprattutto Psg: i parigini, infatti, hanno fatto sapere di essere pronti ad offrire all'Atalanta la somma richiesta dalla dirigenza nerazzurra di 25 milioni di euro per acquistare il centrocampista ivoriano, attualmente impegnato con la sua Nazionale nella coppa d'Africa. Dalle pagine dell'Equipe, inoltre, si legge che Kessie abbia già risposto in maniera affermativa ad un eventuale trasferimento a Parigi: l'Atalanta, dal canto suo, ha già perso Gagliardini, ma in queste ultime partite Gasperini ha mostrato di essere in grado di sopperire alle assenze del neo acquisto dell'Inter e del fantasista ivoriano.