La Primavera della Juve si rialza, dopo l'eliminazione dalla Viareggio Cup per mano del Bruges. I bianconeri di Grosso vincono 3-0 in casa contro la Pro Vercelli, nonostante le assenze di Kean e Clemenza. Lo sostituisce in tutto l'ex Chievo Leris, autore della doppietta che vale i tre punti. Tra i due squilli dell'esterno, in gol Muratore. Nel primo tempo Zeqiri ha fallito un calcio di rigore.



Juventus-Pro Vercelli 3-0



Reti: 45' e 68' Leris (J); 60' Muratore (J)



Juventus (4-3-3): Loria; Semprini, Vogliacco, Andersson, Mattiello; Muratore, Toure (75' Bove), Caligara; Leris, Zeqiri (75' Beruatto), Matheus Pereira (85' Mosti).

A disp. Marricchi, Coccolo, Galtarossa, Merio, Ndiaye, Tripaldelli, Barosi. All. Grosso.



Pro Vercelli (4-4-2): Tripicchio; Iezzi, Vernero, Sangiorgi, Picone; Negro, Bani (63' De Bonis), Rosano, De Mitri; Foglia (73' Pagliaro), Goury (83' Stoto Franco). A disp. Cairola, Ferrando, Lora, Vitale, Wang Yi, Di Napoli, Menabo, Chiovenda.All. Grieco.



Ammoniti: Toure



Note: al 31' Tripicchio (P) para un rigore a Zeqiri (J)