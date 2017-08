Secondo La Gazzetta dello Sport, la Juve è alla ricerca di un centrocampista per l'immediato, ma da Torino fanno sapere che non c'è alcuna premura. Tutto questo anche in previsione del quasi certo arrivo in un futuro prossimo di Emre Can, che è a scadenza di contratto, non ha rinnovato con il Liverpool che non lo lascia partire adesso ma ha già raggiunto un accordo sulla parola con i campioni d'Italia per il 2018.