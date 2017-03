Non ci sono sorprese tra i convocati di Max Allegri, che se non pensa alla sfida col Barcellona nonostante la sosta non può che guardare già a quella di Napoli. Quindi il diffidato Bonucci potrebbe stare fermo un turno, con Rugani (a sua volta diffidato) pronto a scendere in campo al suo posto. Per il resto, via libera alla formazione titolare con il solo cambio Dani Alves-Lichtsteiner sulla destra.



Probabile formazione

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Rugani, Alex Sandro; Pjanic, Khedira; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri.