Douglas Costa sta lentamente prendendo per mano la Juventus in questo intenso finale di stagione. Dopo qualche mese di ambientamento, l'esterno d'attacco brasiliano sta mostrando tutta la sua qualità e oggi La Gazzetta dello Sport lo dipinge così:



"Che Douglas Costa sia veloce si sa, che però ci abbia messo un po’ di tempo per inserirsi al meglio nella Juventus pure. Ma lui è Flash, quello che ha sprintato fino a 32.4 chilometri/orari nella nottata di Napoli-Juventus 0­1, roba da multa in pieno centro storico [...] Douglas aveva vissuto la sua ultima convocazione con la Seleçao nel novembre scorso, nell'amichevole contro l’Inghilterra: erano i tempi in cui pareva ­ a Torino ­ un talentuoso ma fumoso giocatore costato tanto, forse troppo. Invece no: Allegri chiedeva pazienza e clemenza, raccontava di un calciatore come nessuno e straordinario. Il tempo gli ha dato ragione. A lui come alla Juventus che l’estate scorsa ha sudato non poco per portarlo a sé".