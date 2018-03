Gonzalo Higuain brilla sotto gli occhi dei principali club europei. Dopo la grande prestazione a Wembley contro il Tottenham, il centravanti argentino della Juventus ha respinto però qualsiasi ipotesi di trasferimento. "Qui mi trattano in maniera meravigliosa ed è per questo che sono così contento dopo i successi della squadra", ha rivelato il Pipita a Marca: "Non potrei essere in un posto migliore, né Premier né altri".