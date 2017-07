Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Fiorentina ha effettivamente chiesto Marko Pjaca alla Juventus nell'operazione Bernardeschi. L'idea era un prestito biennale con riscatto prefissato: la Juve ha detto no, anche il giocatore a sorpresa ha chiesto di rimanere a Torino a giocarsi il posto per ritrovare con calma la condizione migliore. La dirigenza bianconera si aspettava potesse chiedere di andare per giocare di più, così non è stato.