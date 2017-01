Per la Juventus e Max Allegri, l'occasione per la rivincita è dietro l'angolo: mercoledì 25 gennaio alle ore 20.45, infatti, allo Juventus Stadium si disputerà il quarto di finale di Coppa Italia tra Juve e Milan, grazie alle rispettive vittorie ottenute nei giorni scorsi ai danni di Atalanta e Torino. L'obiettivo di entrambe, ovviamente, è il passaggio alle semifinali, dove chi avrà la meglio affronterà la vincente di Napoli-Fiorentina: i bianconeri, tuttavia, scenderanno in campo con il dente avvelenato per la sconfitta di Doha in Supercoppa e non vorranno lasciarsi sfuggire l'occasione di sconfiggere il Diavolo nel proprio fortino.