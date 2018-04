La Juventus ha presentato oggi la sfida in programma per le ore 18 di domani contro la Sampdoria: "Con il successo nella sfida d’andata, la Sampdoria ha interrotto un serie di otto sfide senza vittorie contro la Juventus in Serie A. Fra l'altro la Juve deve fare particolare attenzione, dal momento che nelle ultime sette stagioni (inclusa quella in corso) nessuna squadra ha sconfitto più volte la Juventus in Serie A rispetto alla Sampdoria: tre successi blucerchiati, uno dei quali a Torino".