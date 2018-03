Benedikt Höwedes è tornato a disposizione di Massimiliano Allegri dopo il lungo stop per l'infortunio al retto femorale, ma dovrà ancora aspettare per essere protagonista in bianconero. Nonostante il tecnico della Juventus abbia deciso di operare un ampio turnover contro l'Udinese, secondo La Gazzetta dello Sport, al momento il tedesco non è favorito per partire da titolare: Rugani e Barzagli sono in vantaggio sull'ex Schalke.