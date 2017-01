C'è sempre una prima volta. Nella trasferta di Firenze, la Juve ne ha vissute ben due di prime volte ed entrambe da dimenticare. Per la prima volta in stagione, infatti, i bianconeri hanno subito una sconfitta con la BBC al completo: nessun avversario, infatti, era riuscito in questa stagione ad ottenere i tre punti contro la squadra di Allegri con Barzagli, Bonucci e Chiellini presenti dal primo minuto. Sarà stato un episodio, un calo di concentrazione: oppure la BBC sta iniziando a palesare i primi cedimenti sul piano dell'invunlerabilità che l'aveva contraddistinta finora?

HIGUAIN, RETE INUTILE – La gara del Franchi è stata teatro di un'altra prima volta, anch'essa da gettare nel dimenticatoio. Il classico gol di Higuain è infatti arrivato ma in questa occasione non è servito a nulla: l'argentino finora in stagione aveva realizzato soltanto gol pesanti, che erano valsi quasi sempre tre punti o quantomeno uno. Ieri, invece, il sigillo del Pipita è servito soltanto ad alimentare le speranze per una rimonta che poi non arriverà.