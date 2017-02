Doveva partire, pareva destinato addirittura all'Inter, ma, invece, Stephan Lichtsteiner è rimasto e ora, ancora più a sorpresa, si è ripreso la Juve. Sembrava la sua avventura fosse finita, invece ha ricominciato a correre come un tempo, titolare e importante. E adesso, come riporta La Gazzetta dello Sport, si può iniziare anche a pensare al futuro. Clamorosamente - e ora neppure più di tanto - ancora a tinte bianconere. In programma, infatti, c'è un rinnovo del contratto ora in scadenza a giugno 2017. Perché, come aveva dichiarato, lo svizzero ha fatto parlare il campo, sfruttando le sue occasioni. Ed è riuscito nel suo intento.