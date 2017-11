Il mercato cambia, evolve e spesso con esso cambiano anche le strategie di mercato dei più importanti club, sempre alla ricerca delle occasioni, dei colpi che possono far sorridere in un colpo solo bilancio e allenatori. Il maestro di queste strategie è stato spesso e volentieri l'ormai ex amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani che, soprattutto nell'ultimo periodo della sua gestione, complice una ristrettezza economica importante, si è sepsso lanciato all'inseguimento del colpo a parametro zero, l'ultimo dei quali, Suso, brilla ancora con la casacca rossonera. C'è però un altro direttore generale che, soprattutto in vista del prossimo mercato invernale, sta cambiando il proprio modus operandi avvicinandosi sempre più all'operato di Galliani: l'ad della Juventus, Beppe Marotta.



OCCASIONI E NON NECESSITA' - La Juventus non ha fretta, è consapevole di aver costruito una rosa completa in quasi tutti i suoi reparti e non ha alcuna intenzione di spendere tanto per farlo nel corso del prossimo mercato di riparazione. L'avvicinamento di Marotta a Galliani non va quindi visto sotto l'ottica della necessità di non spendere, bensì nella ricerca di autentiche occasioni dato che molti, soprattutto in questa stagione, sono i calciatori di fascia media-alta che vedranno il proprio contratto scadere al 30 giugno 2018.



4 COLPI NEL MIRINO - E' in quest'ottica che Marotta sta lavorando insieme ai suoi collaboratori su 4 obiettivi dichiarati. Il primo, sfortunatissimo, è (o meglio era) il terzino del Napoli Faouzi Ghoulam, uscito infortunato al ginocchio ieri sera nella sfida col Manchester City. L'algerino non ha mai trovato un accordo per il rinnovo con il club partenopeo e nelle difficoltà si stava inserendo proprio la Juventus. Stesso discorso vale anche per Stefan de Vrij, difensore della Lazio che in queste ore sta incontrando il presidente Lotito per discutere di un prolungamento con inserimento di una clausola rescissoria non altissima. Se non accetterà la Juventus si farà trovare pronta così come lo è anche per il centrocampista dello Schalke 04 Leon Goretzka, anche lui alle prese con una nuova offerta da parte del club tedesco e corteggiatissimo da tutti i top club europei. Il caso più clamoroso ad oggi è però quello che riguarda il centrocampista del Liverpool Emre Can, anche lui andato in gol nella serata di ieri in Champions League contro il Maribor. Marotta ai microfoni di Calciomercato.com aveva confermato la volontà di restare pronti ad approfittare di un mancato rinnovo con i Reds e ora il tedesco classe '94 sta arrivando ad un'autentica rottura con Klopp avendo anche dichiarato di apprezzare la corte bianconera. 4 profili, un'unica certezza: la Juventus ci proverà per tutti a parametro zero.