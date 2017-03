Laha stilato sul proprio sito ufficiale ld'Europa. Una classifica particolare perchè in questa stagione soltanto un terzo dei rigori assegnati nei campionati europei è stato trasformato. E fra i migliori giocatori capaci di trasformare i tiri dal dischetto c'è anche l'attaccante della Juventusche nei rigori calciati all'interno dei tempi regolamentari fra club e nazionale è fra i più infallibili.perchè la classifica, ovviamente, non tiene conto di uno dei rigori più sofferti dalla Joya bianconera, il penalty sbagliatoEcco la top 3:

Fabinho (Monaco)

Serie attuale: 16 consecutivi

In questa stagione: 8/8

Percentuale in carriera: 100% – 16 trasformati, 0 sbagliati

Jonas (Benfica)

Serie attuale: 10 consecutivi

In questa stagione: 1/1

Percentuale in carriera: 95% – 20 trasformati, 1 sbagliato



Paulo Dybala (Juventus)

Serie attuale: 13 consecutivi

In questa stagione: 4/4

Percentuale in carriera: 93% – 13 trasformati, 1 sbagliato